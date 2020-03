Veehouder mag twee jaar geen dieren houden

Een 57-jarige veehouder uit Slagharen mag twee jaar lang beroepsmatig geen dieren houden op of rondom zijn boerderij. Op zijn erf zijn in november vorig jaar 71 ernstig verwaarloosde koeien aangetroffen.

Dat oordeel velde de rechtbank Overijssel donderdag. Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden een verbod van vijf jaar geëist. De rechtbank meldt echter dat ze zo’n lange bedrijfsstop niet op mag leggen. Naast de stillegging legt de rechtbank als stok achter de deur een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand op.

Controle van NVWA bij veehouder

Tijdens een controle van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op 25 november 2019 bleek dat niet één koe onder acceptabele omstandigheden gehouden en verzorgd werd. De stallen waren ernstig vervuild en de tientallen dieren beschikten niet over een schone en droge ligplaats. Ook waren bijna alle koeien sterk vermagerd en waren de drinkbakken leeg of gevuld met vervuild water. Ook vonden de inspecteurs meerdere kadavers van dode koeien, die al enkele dagen of weken dood waren en waarvan geen melding was gemaakt.

Eerdere veroordeling

De rechtbank oordeelt dat ‘de boer in meerdere opzichten ernstig en strafbaar tekort schoot in de verzorging van zijn runderen. De man toont hiermee aan dat hij de verantwoordelijkheid voor het bedrijfsmatig houden van dieren niet aan kan’. Ondanks een eerdere veroordeling zijn er opnieuw ernstige tekortkomingen geconstateerd. De koeien hebben hierdoor herhaaldelijk en onnodig geleden. De rechtbank neemt dit de man zeer kwalijk.

De runderen zijn na de controle in november dezelfde dag nog weggehaald. In december van vorig jaar heeft de rechtbank al stillegging van het bedrijf geboden, tot aan de strafzaak. Nu komt daar een jaar bij, volgens de rechtbank is dat de maximale termijn. Daarnaast wordt een eerder opgelegde straf van een jaar stillegging voorwaardelijk ten uitvoer gelegd, waardoor de totale termijn nu op twee jaar komt.

Boer moet zich laten begeleiden

De boer moet zich, in het kader van de voorwaardelijke celstraf, melden bij de reclassering en zich laten begeleiden door de Stichting Samen Doen of een soortgelijke instelling. De man mag zijn land en gebouwen overigens wel verhuren om geld te verdienen, maar voorlopig niet voor het houden van dieren.