Milcobel verlaagt melkprijs februari met € 1,05

Milcobel heeft de voorschotmelkprijs over februari met € 1,05 verlaagd naar € 34,62 per 100 liter.

Dit is de kale melkprijs bij 1,1 miljoen liter, ex btw en na aftrek van 5 cent bijdrage voor ZuivelNL. Een groep leden die weidegang toepast en Vlog-voer gebruikt, kan maximaal € 1,50 extra verdienen.

Impact maatregelen coronavirus

Milcobel heeft besloten tot de verlaging in een sfeer van grote bezorgdheid, zo meldt de coöperatie. Die bezorgdheid geldt de impact van de coronavirusmaatregelen op de activiteiten binnen de zuivelsector, de zuivelmarkt en de prestaties van de bedrijven.

Richtlijnen voor melkophaling

Net als in Nederland zijn er ook in België richtlijnen van toepassing voor de melkophaling. Alle leden zijn daarvan op de hoogte gesteld. Milcobel verzekert de leden ervan dat – anders dan sommige geruchten willen – er in geen enkel geval sprake is van opschorting van de melkophaling.