EU-zuivelsector wil hulp van Brussel

De Europese Commissie en de Britse regering moeten zorgen dat melk en andere zuivelproducten onbelemmerd ingezameld en gedistribueerd kunnen worden in de hele EU.

Ook moet EU-gesubsidieerde opslag worden opengesteld voor boter, mageremelkpoeder en diverse soorten kaas. Daarnaast moet zuivel als essentieel product voorrang krijgen bij container- en andere vrachttransporten. Dit stelt de koepelorganisatie van de Europese zuivelindustrie EDA in een bericht naar aanleiding van de coronacrisis.

Transport van voedingsmiddelen

Diverse Europese lidstaten belemmeren nu al het transport van voedingsmiddelen. Bijvoorbeeld Polen en Italië. Ook is het ophalen van melk bij veehouders op sommige plaatsen in gevaar, zoals in Noord-Italië, de streek die zwaar getroffen is door corona. Ook is, al door de coronacrisis in China, er een groot gebrek aan containers en andere transportmiddelen voor de export naar bestemmingen buiten de EU.

Particuliere opslag van zuivelproducten

Binnen de overkoepelende Europese organisatie voor de zuivelhandel gaan ook stemmen op om maatregelen te nemen, zoals een particuliere opslag van zuivelproducten. Niet iedereen is daar echter voor. Onder zowel een deel van de producenten als onder handelaren is er verzet tegen het opnieuw inzetten van opslagregelingen voor tijdelijke overschotten. Het lijkt een gemakkelijke oplossing en onverkocht product is snel weg van de markt, maar uiteindelijk moet het toch worden verkocht – vaak tegen lage prijzen. Uiteindelijk is het dan de producent die de rekening ervoor betaalt, in de vorm van langdurig te lage melkprijzen, zo is het argument.