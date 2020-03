Bufferstrook moet afspoeling nutriënten voorkomen

Melkveehouder Mark Pijnenborg in IJsselsteyn (Limburg) experimenteert met een onbemeste bufferstrook van 2,5 meter langs een sloot grenzend aan vier percelen. Dit om de afspoeling van fosfaat te beperken.

Dat meldt netwerk Verantwoorde Veehouderij. Reden voor de proef is dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) afgelopen jaren in de sloot regelmatig P-gehalten aantrof die ver boven het streefgehalte liggen van 0,22 milligram fosfor per liter.

Doel is om na te gaan in hoeverre het in de praktijk uitvoerbaar is om een smalle bufferstrook aan te leggen op een intensief gebruikt grasland of bouwland langs een sloot. Als laatste zal er ook gekeken worden naar het effect op de kosten.

Geen drijfmest, wel kunstmest op bufferstrook

Op de bufferstrook komt geen drijfmest. Pijnenborg mag op de stroken wel kunstmest strooien om de grond te voorzien van stikstof. Op deze manier probeert hij de opbrengst- en kwaliteitsverliezen op de graspercelen zoveel mogelijk te beperken. Dit voorjaar lijkt het gras op de bufferstroken wat minder groen te kleuren dan de rest van het grasperceel, geeft Pijnenborg aan. Volgens hem is dit het gevolg van 3 jaar geen drijfmest op dit perceel.

Pijenborg heeft ook een jaar mais en een jaar aardappelen geteeld op percelen met bufferstroken. Dit in verband met roulatie in de akkerbouw. In die jaren doet de veehouder niets met de 2,5 meter gras op de bufferstroken. Wel geeft hij aan dat het lastig is om in betreffende periode een dusdanig smalle strook te onderhouden.

Verlagen van afspoeling nutriënten kost meerdere jaren

De veehouder kan na twee jaar nog geen uitspraken doen over of de bufferstroken wel of niet zorgen voor een verlaging van afspoeling van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater. Het verlagen van de fosfaattoestand in de bufferstrook kost tijd. Jaarlijks wordt zo’n 40 kilo per hectare onttrokken op een aanwezige voorraad van enige duizenden kilo’s per hectare.

Metingen in de sloot worden normaliter vier keer gedurende het winterseizoen uitgevoerd. Afgelopen winterseizoen ging echter verloren door gebrek aan afvoer. Dit kwam door de twee droge zomers achter elkaar, zo geeft Pijnenborg aan, die ook deelnemer is van het project Koeien & Kansen.

Volgens hem wordt het sowieso lastig om het effect van de bufferstrook aan te tonen op basis van vier watermonsters per winter als gevolg van de grote variatie in de tijd van fosfaatconcentraties in de sloot en het feit dat de situatie vóór de bufferstrook slecht met beperkte metingen is vastgelegd.

Afname afspoeling aantonen met grondmonsters

Om dat zeker te stellen zou een zeer grote meetinspanning vereist zijn, maar dat had dan ook al vóór de aanleg van de bufferstrook moeten gebeuren. Indirect kan straks wel aangegeven worden of de bufferstrook werkt door de afname van beschikbaar fosfor met grondmonsters aan te tonen.