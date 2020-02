Oplopende leegstand zorg voor kalverhouders

De leegstand in de vleeskalverhouderij is opgelopen van 10% medio vorig jaar tot 15 à 20% in februari 2020. Voor vleeskalverhouders vraagt dit oplettendheid om in deze situatie nog financieel goed uit te komen.

Dit geeft Accountants en Adviesbureau Alfa aan. Met het langer leeg laten staan van stallen proberen de integraties/contractgevers meer evenwicht in de markt te brengen. De extra leegstand lijkt nog niet tot echt grote problemen te hebben geleid, want veel vleeskalverhouders hebben de financiële consequenties van de langere leegstandsperiode goed afgedekt, meldt Alfa. Aanpassen maximale leegstandsduur en vergoeding Bij contractverlenging houden integraties ook nadrukkelijk rekening met de langere leegstandsperiodes. Zo passen ze de maximale leegstandsduur en vergoeding aan op de situatie. Toch adviseert het bureau om op te letten. Huisvesten op 2 vierkante meter In het sectorplan ‘Versnelling Verduurzaming Kalverhouderij’ wordt het idee ook gelanceerd om de vleeskalveren op 2 vierkante meter te gaan huisvesten in plaats van op de huidige 1,8 vierkante meter. Op deze manier wordt eveneens krimp gerealiseerd. In theorie lijkt het eenvoudig te doen: twee hokken van vijf kalveren samenvoegen, één kalf minder, dus negen in plaats van tien kalveren in één hok. Dit valt in de praktijk echter vaak tegen. Reden is dat het niet goed uitkomt met de hokken, waardoor 12 tot 14% minder kalveren gehouden kunnen worden. Daarnaast zijn op de voertroggen automatische melkverstrekking en ruwvoerverstrekking aangesloten en moet dit ook aangepast worden.