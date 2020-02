Nieuwe graszaadmengsels ForFarmers gericht op voederwaarde en eiwit

ForFarmers introduceert een nieuwe lijn van vijf graszaadmengsels onder de naam Topgrass, die zijn voorzien van voederwaardekenmerken en een smaakindex. Dit maakt het voor melkveehouders eenvoudiger om meer rendement uit ruwvoer te halen door te sturen op melkproductie uit gras of op een hogere eiwitproductie per hectare.

Bij de samenstelling van de nieuwe Topgrass-mengsels heeft ForFarmers een combinatie gemaakt van bekende graseigenschappen als standvastigheid en drogestofopbrengst met voederwaardekenmerken.

Voerkosten verlagen

ForFarmers geeft aan dat het rassen selecteert op de ForFarmers-kengetallen MELK (meer energie voor lacterende koeien) en WDE (werkelijk darmverteerbaar eiwit). MELK is belangrijk voor bedrijven met een ruwvoeroverschot. Zij hebben gras nodig met een hoge energiewaarde en hoge energiebenutting, resulterend in meer melk. Een intensief bedrijf heeft juist meer baat bij een zo hoog mogelijke opbrengst van hoogwaardig eiwit per hectare, zodat de aankoop van eiwit en daarmee de voerkosten kunnen worden verlaagd.

Daarnaast ontwikkelde ForFarmers een nieuwe smaakindex voor maximale opname en een hoge voerefficiëntie. Alle mengsels in het Topgrass-aanbod minimaal 8,4 op kroonroestresistentie, een belangrijke factor voor smaak.

Verschillen tussen rassen

De innovaties zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met DLF, een wereldwijde speler in grasveredeling en leverancier van de grasrassen in de nieuwe Topgrass-mengsels. Samen met ForFarmers is het gelukt om de verschillen in energie en eiwit tussen rassen duidelijk te krijgen. Zo blijkt dat tussen rassen met eenzelfde drogestofproductie verschillen van meer dan 10% in eiwitbenutting bestaan. Ook de benutting van energie uit gras voor melkproductie kan tussen individuele grasrassen sterk verschillen en dat maakt veel uit voor de inkomsten van de melkveehouder.