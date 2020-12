114 Gelderse kalverbedrijven staan open voor opkoop

Bedrijven met een hoge depositie van stikstof op een natuurgebied komen eerder in aanmerking voor opkoop.

In totaal 114 vleeskalverbedrijven hebben hun belangstelling getoond voor eventuele deelname aan een opkoopregeling van de provincie Gelderland.

Dit meldt een woordvoerder van de provincie. De openstelling sloot op dinsdag 1 december.

Selectie op basis van stikstofdepositie

De provincie moet nu gaan selecteren, wat in principe ook de bedoeling was. Bij het overleg met gegadigden houdt de provincie rekening met de totale stikstofbelasting van een bedrijf. Een bedrijf met een hoge depositie van stikstof op een natuurgebied veroorzaakt komt eerder in aanmerking voor opkoop dan een bedrijf waarvan de depositie laag is. Ook geldt een minimale drempelwaarde voor stikstofdepositie op kwetsbare natuur.

Gelderland wil hele bedrijven opkopen. Alleen op speciaal verzoek kan de woning buiten de aankoop blijven. Een koopaanbod staat 6 weken.