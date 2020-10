CDA: waarom duurt I&R-afwikkeling zo lang?

CDA-Kamerlid Jaco Geurts wil opheldering van landbouwminister Carola Schouten over de afwikkeling van de I&R-affaire.

Geurts vraagt de minister waarom de afhandeling van de affaire van begin 2018 zo lang heeft geduurd en wat de financiële schade is geweest voor bedrijven die ten onrechte werden geblokkeerd.

Geurts stelt de vraag of achteraf gezien de actie van de minister wel proportioneel is geweest. Geurts zei eerder in een debat in de Tweede Kamer dat de Nederlandse melkveehouderij geheel ten onrechte al schuldig werden bevonden, voordat een rechter de melkveesector had veroordeeld.

Aanleiding voor de vragen van Geurts is de publicatie over de afronding van het strafrechtelijk traject door het Openbaar Ministerie, waaruit blijkt dat er uiteindelijk honderd veehouders strafrechtelijk zijn beboet en twintig voor de rechter moeten komen. Eerder al heeft de minister aan de Kamer gemeld dat 1.439 bedrijven een naheffing hebben gehad in het kader van het fosfaatreductieplan.