Nog steeds bedrijf geblokkeerd na I&R-affaire

Er is nog steeds één bedrijf geblokkeerd was als uitvloeisel van de zogenoemde I&R-affaire. Die blokkade duurt nu al meer dan twee jaar. Dat blijkt uit gegevens die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gepubliceerd.

De NVWA en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) hebben in 2018 onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de identificatie- en registratie van runderen. Aanleiding daarvoor waren signalen dat er mogelijk gefraudeerd was met het fosfaatreductieplan in 2017.

In totaal werden destijds meer dan 2.000 bedrijven administratief geblokkeerd omdat er mogelijk iets mis was met de identificatie en registratie. Uiteindelijk is aan 1.439 bedrijven een heffing opgelegd, die gezamenlijk 2,7 miljoen hebben betaald. 474 Bedrijven kwamen eraf met een heffing onder de € 500; 379 bedrijven betaalden een heffing tussen € 500 en € 1.000; 483 bedrijven een heffing tussen € 1.000 en € 5.000, 60 een bedrag tussen € 5.000 en € 10.000 en 43 bedrijven een naheffing van meer dan € 10.000.

Daarnaast is van 555 bedrijven het financiële effect ingeschat, omdat uit de systemen het behaalde voordeel niet viel te herleiden. Het totaal ingeschatte ten onrechte niet geheven bedrag voor deze bedrijven bedroeg € 540.000. Dat bedrag is alsnog geïnd.