MOB: Remkes slaat plank mis bij beweiden en bemesten

Het Adviescollege Stikstofproblematiek, de commissie-Remkes, slaat de plank mis in het advies over beweiden en bemesten.

Dat vindt de milieugroepering Mobilisation for the Environment (MOB). Volgens MOB zal de redenering van de commissie-Remkes geen stand houden bij de rechter.

Het kabinet volgt de hoofdlijn van het advies van Remkes en oordeelt dat een individueel vergunningentraject voor beweiden en bemesten niet nodig is. De inzet van het kabinet is om beweiden en bemesten niet vergunningplichtig te maken.

Geen vergunning voor bemesten

De commissie-Remkes redeneert dat de ammoniakemissie als gevolg van bemesting in de loop der jaren is afgenomen door de strengere aanwendingsnormen (minder mestaanwending per hectare) en emissieverminderende technieken. In het algemeen, zegt de commissie-Remkes, kan een vergunningplicht dan achterwege blijven. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als bouwland is omgezet in weiland of als extensief bemest land is omgezet in intensief bemest land. Maar, aldus Remkes, de meeste bedrijven zullen niet met een vergunning voor bemesten te maken krijgen.

‘Redenering Remkes kan everechts effect hebben’

Als het gaat om beweiden, zegt Remkes dat een vergunning niet nodig is, omdat er geen sprake is van een hogere stikstofdepositie dan waarvan uitgegaan wordt in de stalvergunning. Johan Vollenbroek van MOB zegt dat de commissie Remkes niet de juiste redeneerlijn volgt. Hij zegt dat de redenering van Remkes een averechts effect kan hebben: dat een aparte vergunning voor bemesten of beweiden nodig is, terwijl beweiden en bemesten juist een integraal onderdeel is van het bedrijf waarvoor de Natuurbeschermingswet voor moet worden afgegeven.

Vollenbroek: redeneerlijn Remkes houdt geen stand

Vollenbroek redeneert dat geen aparte vergunningen voor beweiden en bemesten nodig zijn, maar dat beweiden en bemesten als activiteit wel moeten worden meegewogen bij de afgifte van een natuurvergunning – en dat is tot nog toe niet door de provincies gebeurd. Volgens Vollenbroek zal de redeneerlijn van Remkes geen stand houden bij de rechter.