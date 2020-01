RFC mengt zich niet in veestapeldiscussie

Topman Hein Schumacher van FrieslandCampina (RFC) ging in tv-programma Buitenhof in op het belang van de Nederlandse zuivel.

Topman Hein Schumacher van FrieslandCampina laat de discussie over stikstof en de omvang van de veestapel over aan de overheid en het Landbouw Collectief. “Het gesprek loopt tussen die partijen en daar ga ik me niet in mengen”, aldus Schumacher.

Tijdens het tv-programma Buitenhof ging hij in op het belang van zuivel en de belangrijke rol van Nederland. Hij erkende de onvrede die er heerst door de stikstofcrisis en de onzekerheid die dat oplevert. Of hij daarover zelf belt met premier Rutte liet hij in het midden met: ‘Ik zie hem af en toe’.

‘Goede balans vinden’

Dat boeren kritisch zijn omdat de inkomens en melkprijs achterblijven terwijl er steeds meer eisen worden gesteld, kan Schumacher zich voorstellen. “Een toonaangevende melkprijs, daar word ik op afgerekend. Tegelijkertijd willen we goede voeding maken die duurzaam wordt geproduceerd en daar horen ook kwaliteitssystemen bij. Daarin moeten we een goede balans vinden.”

De zuiveltopman benadrukte dat het verdienvermogen nu aan de lage kant is en omhoog moet. “Met te weinig inkomen kun je niet investeren in verduurzamen”, aldus Schumacher. “Tegelijkertijd opereert FrieslandCampina in een open markt en daarom moet er waarde toegevoegd worden om die toonaangevende melkprijs mogelijk te maken.”

‘Vraag naar zuivel neemt nog steeds toe’

Die route is nodig en vol te houden volgens Schumacher. De vraag naar zuivel neemt nog steeds toe en daarin speelt Nederland een belangrijke rol. Export is belangrijk, waarbij 70% in de EU blijft benadrukte Schumacher. FrieslandCampina zet daarbij in op voortzetting van de duurzame route en inzet van innovatie. “Als wij het niet doen, zijn elders drie keer zoveel koeien nodig’, sprak Schumacher.