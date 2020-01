DOC Kaas volgt voorbeeld RFC met gehalten in melk

DOC Kaas volgt de keuze van FrieslandCampina om de standaardgehalten waarop de melkprijs wordt afgerekend, aan te passen.

Mogelijk zijn er nog meer zuivelbedrijven die deze keuze maken, al zijn er ook die de voordelen van een overstap naar andere standaardgehalten betwijfelen.

Dit blijkt uit een rondgang van Boerderij. “Wat brengt het ons?” is de vraag die bijvoorbeeld bij Cono vooropstaat. Een mogelijk voordeel voor een uitbetalende fabriek is, dat de uitbetaalde melkprijs hoger lijkt. Bij DOC zijn de onderliggende zaken, zoals de prijs per kilo vet en eiwit gelijk gebleven, evenals de inhoudingen. Bij de oude standaardgehalten is de uitbetaalprijs gelijk gebleven, maar worden de nieuwe gehalten gehanteerd – met name een 0,10 procentpunt hoger eiwitgehalte (3,57% in plaats van 3,47% eiwit) – dan rolt een 42 cent per 100 kilo hogere melkprijs uit de berekening. Het oogt als meer geld voor de boer en minder kosten voor de fabriek. Voor een melkveehouder met een jaarleverantie van 1 miljoen kilo melk zit er een totaal verschil tussen van € 4.200.

Besparingen

FrieslandCampina bespaart naar eigen zeggen € 9 miljoen per jaar met de veranderde standaardgehaltes. Bij RFC is behalve het eiwitgehalte ook het lactosegehalte licht aangepast (dit ging van 0,451% naar 0,453% per kilo melk).

Een van de redenen voor bedrijven om FrieslandCampina te volgen, is dat de verrekening gemakkelijker loopt bij de onderlinge uitruil van melk.