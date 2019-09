NMV voelt zich genegeerd door stikstofcommissie

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) voelt zich genegeerd door de commissie-Remkes (die moet helpen een oplossing te vinden voor de stikstofproblematiek). Ze heeft de commissie wel een brief geschreven, maar is niet uitgenodigd om vrijdag 13 september aan te schuiven in Ulvenhout, waar de commissie zitting houdt. Dit vertelt voorzitter Harm Wiegersma.

LTO Nederland is wel uitgenodigd. Die lijkt de enige melkvee-belangenbehartiger uit de primaire sector te zijn die mag meepraten. De commissie had ook het Mesdagfonds uitgenodigd, maar die heeft de uitnodiging afgeslagen, zegt voorzitter Jan Cees Vogelaar. Het Mesdagfonds wil ging ‘excuusdeelnemer’ zijn, is zijn argument. Naast de landbouworganisaties is een reeks terreinbeherende organisaties en natuur- en milieuclubs uitgenodigd.

Zorgen over ammoniakbeleid

De NMV maakt zich momenteel overigens de meeste zorgen over het ammoniakbeleid. Overheid en agrarische bestuurders zijn in overleg over een nieuw en mogelijk lager plafond. Daar zijn al piketpaaltjes over geslagen in de nieuwe duurzaamheidsdoelen van ZuivelNL (opgesteld door de NZO en LTO), al stelt ook ZuivelNL nu dat er hoognodig duidelijkheid moet komen over de ammoniakcijfers. Voor de NMV is helderheid over deze cijfers van zo’n groot belang dat ze eerst wil weten waar ze aan toe is, voordat ze een besluit kan nemen over verdere deelneming in ZuivelNL. De organisatie wil weten wat de uitgangspunten zijn voor verder beleid en wil helderheid over de doelen. De komende maanden worden de leden gehoord over dit onderwerp.