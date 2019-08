Maisoogst niet voor half september op gang

De snijmais is waarschijnlijk niet eerder oogstrijp dan in andere jaren.

Dat voorspelt Groeikracht op basis van de temperatuursom. Snijmais zal oogstrijp zijn bij een temperatuursom die om en nabij de 1.200 graden ligt. Hoewel het vrij warm is geweest in de zomer, kende de mais echter wel een koude start. Mede daardoor ligt de ontwikkeling en de temperatuursom niet veel voor op andere jaren. 2018 was daarin een uitzondering. Toen werd op 13 augustus de 1.200 graden temperatuursom al bereikt, en startten veehouders en loonbedrijven ook al met oogsten van de eerste mais. Omdat de temperatuursom dit jaar meer in lijn ligt met de voorgaande jaren, met uitzondering van 2018, is het aannemelijk dat de oogst niet eerder zal starten dan rond half september, zo verwacht Groeikracht, dat advies geeft op gebied van de ruwvoerteelt.

Vanggewas inzaaien

Dit jaar moet op zand ‘en lössgrond op 1 oktober een vanggewas zijn ingezaaid. Wie geen onderzaai heeft toegepast moet dus voor 1 oktober hakselen om aan deze verplichting te voldoen. Als de afrijping vertraagd wordt, kan het zijn dat mais vroeger geoogst wordt dan optimaal.