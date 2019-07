PAS-vergunningen – voorlopig – ‘veilig’ voor MOB

Veehouderijen die een onherroepelijke milieuvergunning hebben op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hoeven zich wat betreft milieuactiegroep Mobilisation of the Environment (MOB) voorlopig geen zorgen te maken.

MOB is niet van plan rechtszaken te starten tegen deze veehouderijen. Dat zegt MOB-voorman Johan Vollenbroek. “Voorlopig hebben we geen plannen tegen agrarische bedrijven. We vinden een ambitieus stikstofreductieplan op dit moment belangrijker. Overigens hebben wij ook niets tegen individuele agrarische bedrijven. Wel hadden wij grote bezwaren tegen het PAS omdat dit het stikstofprobleem verergerde in plaats van te verminderen.”

In de uitspraak van de Raad van State over de houdbaarheid van het PAS staat nadrukkelijk dat onherroepelijk verleende natuurvergunningen onder het PAS geldig blijven. Dat is echter maar ten dele het geval, de bestaande PAS-vergunningen kunnen wel degelijk voor de rechter aangevochten worden.

Juridische ruimte om vergunning PAS in te trekken

Als er een juridische procedure gestart wordt tegen een dergelijke onherroepelijke milieuvergunning, bestaat wel degelijk een kans dat deze sneuvelt voor de rechter. De Wet natuurbescherming biedt daarvoor namelijk aanknopingspunten. In artikel 5.4, lid 1, letter d: staat (vrij vertaald) dat als omstandigheden sinds de vergunningverlening zo zijn gewijzigd dat de verleende vergunning niet zou zijn verleend als deze omstandigheden bekend waren geweest ten tijde van de vergunningverlening. Kortom, dit geeft juridische ruimte alsnog zo’n vergunning ter discussie te stellen en (proberen) te laten intrekken.

MOB is niet tegen salderen, maar dan wel met substantieel afromen, anders gaat stikstofemissie nog niet omlaag

MOB-voorman wil juridische ruimte niet gebruiken

Volgens Vollenbroek is hij dus niet van plan dit artikel in te zetten tegen veehouderijen. “Wel zijn we een dergelijke procedure gestart tegen de kolencentrale RWE in de Eemshaven en tegen de biomassacentrale Veolia in Arnhem.”

Ook zegt de MOB-voorman niet principieel tegen agrarische bedrijfsuitbreiding en het systeem van extern salderen te zijn, maar dan wel onder voorwaarden. Het kan in zijn visie alleen als het algehele stikstofdepositieniveau fors lager komt te liggen. “Door de uitspraak van de Raad van State bestaat het PAS niet meer, dus ontwikkelruimte bestaat ook niet meer. Wij zijn niet tegen salderen op zich, maar dan wel met substantieel afromen, anders gaat de stikstofemissie nog niet omlaag.”