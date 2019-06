Van Vliet scoort bij rood- en zwartbont op NRM

Giessen Charity 138 van Theo van Vliet verovert de titel zwartbont vaarzenkampioen op de NRM 2019. Massia 7273 van familie Hermanussen pakt bij titel roodbont jong. Giessen Cecibell 8 krijgt het kampioenslint omgehangen bij de middenklasse roodbont en verovert zo de tweede kampioenstitel voor Theo van Vliet.

Traditiegetrouw wordt de individuele keuring afgetrapt door de jongste melkgevende dieren. Bij zwartbont zijn er 3 rubrieken vaarzen; bij roodbont 2.

Het is hard werken in de ring om de koeien zo goed mogelijk te plaatsen. - Foto's: Mark Pasveer

Zwartbont vaarzen

Bij zwartbont was de eerste rubriek vaarzen een prooi voor de Engels gefokte Peak Rubicon Fran. Jurylid Paul Hannan uit Ierland roemde de vaars voor stijl, balans, type en een fantastische uier. Deze kenmerken gaven de Rubicon-dochter van maatschap Hoekstra uit Aldtsjerk (Fr.) ruime voorsprong op de tweede geplaatste vaars: New Moore Capital Esmeralda van maatschap Withaar uit Nijeveen (Dr.)

De tweede rubriek leverde met Bons Holsteins Aaltje 149 (Gold Chip) volgens het Franse jurylid Anthony le Trionnaire een ‘easy winner’. Met de heel beste uier met zoveel hoogte en breedte, in combinatie met een ijzersterk frame kon Nico Bons uit Ottoland (Z.-H.) de rubriekszege niet ontgaan. Cinderella, een Mogul-dochter van familie Prins uit Hasselt (Ov.) pakte achter de vaars van Bons een zeer fraaie tweede positie.

De derde en laatste rubriek was en gemakkelijke prooi voor Giessen Charity 138. Hannan omschrijft de Atwood-dochter als ‘a dream’. Ze heeft zo ongeveer alles wat je zoekt in een vaars, zo geeft de Ier aan. Lengte, melktype, balans en beste benen en uier complementeren de vaars. Op de tweede plaats volgde BML Dice, een Duits gefokte McCoy-dochter van de combinatie Meijerink / van der Haar uit Den Velde (Ov.).

In de kampioenskeuring zochten het Franse en Ierse jurylid samen hun kampioen uit. De keus viel daarbij unaniem op de ‘Droom’ van Hannan, ofwel Giessen Charity 138. Aaltje 149 van Nico Bons mocht het reservelint omhangen.

Charity 138 van Theo van Vliet uit Nieuwlande wordt tijdens de rubriek zwartbont jong op kop geplaatst. Ze zou later het kampioenslint mogen omhangen.

Roodbont vaarzen

Bij roodbont zijn de vaarzen gekeurd in 2 rubrieken. In de eerste rubriek geeft jurylid Danny Verstegen uit Vlaanderen aan dat er een duidelijk kopduo is. Het gaat om Massia 7273, een Agent-dochter van Barendonk Holsteins uit Beers (N.-Br.) en Giessen Cecibell 10 (Durango) van Theo van Vliet uit Nieuwlande (Dr.). Hoewel de koe van Van Vliet een tikkeltje meer melktypisch is, kiest Verstegen toch voor Massia 7273 van familie Hermanussen vanwege een breder en hoger achteruier, meer lengte in de vooruier en een beter kruis.



Vreugde bij de begeleider van Barendonk Massia 7273 van familie Hermanussen uit Beers als het Vlaamse jurylid Danny Verstegen de koe tot kampioen roodbont jong NRM 2019 maakt.

Barendonk Massia 7273 tijdens de keuring in de eerste rubriek vaarzen.

Barendonk Massia tijdens het omhangen van de kampioenslinten roodbont jong.

In de tweede rubriek Gaf Verstegen aan dat er een fraai vijftal koeien voorop loopt. De beste daarvan is Drouner DH Aiko 1445. De vaars van familie Albring uit Drouwenermond (Dr.) trok gelijk de aandacht van de Vlaming op basis van haar stijl en uitstraling, haar zeer beste uier en benen. Een kleine bemerking op het kruis was echter niet voldoende voor Panta Attico Geertje, van familie Dijkstra uit Beilen (Dr.) om de vaars van de eerste plaats te vetstoten.

In de kampioenkeuring kwamen de beste 3 van elk rubriek terug. Uit deze 6 werd Massia 7273 van Barendonk Holstein uiteindelijk tot kampioen bij de vaarzen gekozen en mocht Drouner Aiko 1445 het reservelint omhangen.

Middenklasse

Ook de middenklasse bij roodbont werd, eveneens in 2 rubrieken, in de ochtend afgewerkt. De middenklasse toonde fraaie koeien die in de breedte de competitie met elkaar aankunnen. De eerste rubriek bij de middenklasse was niet gemakkelijk. Verstegen zette Bossink Rika 631 (Ladd P) van vof van der Kolk uit Wierden (Ov.) op kop hoewel de eerste 2 koeien elkaar weinig ontliepen. Beide koeien waren prachtig in balans en bezitten een zeer beste uier, maar het is de lengte in het lichaam die Rika de winst bezorgde. Op de tweede plaats volgde Boukje 180 (Aram) van familie Visser uit Broeksterwoude (Fr.). En dat betekende een fraai debuut van de familie op de NRM.

De tweede rubriek bleek een heel beste rubriek. Vanwege het beste niveau vraagt Verstegen het publiek nog om een extra applaus. De Belg had dan ook moeite om de juiste volgorde te vinden. Uiteindelijk zette hij Giessen Cecibell 8 van Theo van Vliet op kop. De Pitbull-dochter was net even meer compleet en vooral op melktype en uitstraling pakte ze de rubriekszege. Direct daarna volgde Bossink Gerda van Van der Kolk die daarmee en tweede succes boekte bij de middenklasse.

Giessen Cecibell 8 is een duidelijk kopnummer in haar rubriek. De koe van Theo van Vliet uit Nieuwlande (Dr.) blijkt ook in de kampioenskeuring van de middenklasse roodbont de sterkste.

Uiteindelijk blijken de twee beste koeien uit de laatste rubriek ook de kampioenslinten omgehangen zodat Cecibell 8 zich kampioen NRM2019 van de roodbont middenklasse mag noemen en Bissink Gerda reservekampioen.