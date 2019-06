Meer Amerikaans rundvlees naar Europa

De Verenigde Staten mogen de komende jaren geleidelijk meer hormoonvrij rundvlees naar de Europese Unie exporteren.

Beide grootmachten hebben hier een akkoord over gesloten. De deal staat in principe los van de onderhandelingen over verlaging van heffingen op industriële goederen.

Jaarlijks plafond

Op de invoer wereldwijd van hormoonvrij rundvlees in de EU geldt een jaarlijks plafond van 45.000 ton. De VS levert nu minder dan een derde. Het Amerikaanse aandeel wordt de komende zeven jaar verhoogd naar 35.000 ton, zo is afgesproken.

Nieuwe fase in relatie met VS

Hiermee bevestigt de EU haar inzet een nieuwe fase in de relatie met de VS te bewerkstelligen, aldus EU-landbouwcommissaris Phil Hogan. Hij benadrukt dat de kwaliteit en de veiligheid van het ingevoerde rundvlees blijven voldoen aan de “hoge Europese standaarden”. Het verbod op de import van met hormonen behandeld vlees blijft.

Lagere quota voor andere exporteurs

De EU-landen gaven de Europese Commissie in oktober toestemming om een conflict met Washington over de kwestie te bespreken bij Wereldhandelsorganisatie WTO, mede om de moeizame handelsbetrekkingen te verbeteren. Rundvleesexporteurs als Argentinië, Uruguay en Australië, die de afgelopen jaren meer aan Europa zijn gaan leveren, moeten als gevolg van de deal genoegen nemen met lagere quota. Zij zijn hier volgens Brussel mee akkoord gegaan.