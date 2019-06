Geschil DOC Dairy Partners met bijna-naamgenoot

DOC Dairy Partners, dochterbedrijf van DMK, is in beroep gegaan tegen een kort geding-uitspraak, waarbij het verboden werd om het woord ‘Partners’ nog langer te voeren in combinatie met DOC Dairy. Dit verbod zou ook gelden voor de domeinnaam van de onderneming.

DOC was voor de rechter gedaagd door het Britse Dairy Partners Ltd in Stonehouse. Die vond dat Doc Dairy Partners, opgericht in 2016, voor te veel naamsverwarring zorgde ten nadele van het al 9 jaar eerder geregistreerde Britse bedrijf. Te meer omdat Dairy Partner ook actief is in de kaasbusiness. Een Engelse onderneming dacht op een gegeven ogenblik dat Dairy Partners Ltd was overgenomen door DOC Kaas, zo voerde de advocaat van de Britse kaasmaker aan.

Te veel verwarring

De kortgedingrechter in Assen oordeelde in maart vorig jaar dat DOC met haar naamgeving inderdaad te veel verwarring veroorzaakte en zich dus anders moest gaan presenteren, misschien nog wel met de vermelding Dairy, maar dan niet meer met de toevoeging Partners. DOC besloot daartegen in hoger beroep te gaan. De rechtbank in Leeuwarden is er echter niet in geslaagd om een definitief oordeel te vormen. Het heeft daarom zogenoemde ‘prejudiciële vragen’ gesteld aan de Hoge Raad. Die moet zich nu eerst uitspreken over de eisen die gesteld mogen worden aan handelsnamen. Volgende maand wordt mogelijk een definitief besluit genomen.

Dairy Partners

Het Britse Dairy Partners produceert vooral geknede kazen (pasta filata) en is actief in zowel het Verenigde Koninkrijk als daarbuiten. DOC Dairy Partners is een kaashandelaar die actief is met name de Benelux en Frankrijk met kazen van de DMK Group, vooral met halfharde kazen, zoals Gouda Holland.