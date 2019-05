Veehouder mag 3 jaar geen dieren meer houden

De rechtbank Overijssel heeft vrijdag 17 mei een 65-jarige veehouder uit Wanneperveen, gemeente Steenwijkerland, veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur, waarvan 90 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar voor het verwaarlozen van zijn runderen.

De 3 rechters achtten bewezen dat de veehouder zijn ruim 100 vleeskoeien niet goed verzorgde. Dat bleek bij een controle van NVWA in februari van dit jaar. Er was onvoldoende stalruimte en daarnaast waren de stallen bedekt met mest. Ook was er niet constant voldoende drinkwater beschikbaar. Zowel binnen als buiten de stal waren scherpe en puntige voorwerpen aanwezig waaraan de koeien zich konden verwonden. Tot slot wordt de veehouder verweten niet binnen 48 uur melding te hebben gemaakt van een kadaver van een kalf op zijn erf.

Als extra straf legt de rechtbank de veehouder op dat hij tijdens de 3 jaar proeftijd bedrijfsmatig geen dieren mag houden. Alleen hobbymatig mag hij enkele dieren houden, maar niet meer dan 5, dat laatste is conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Daarnaast legt de rechtbank de boer nog een voorwaardelijke geldboete van € 350 op, met een proeftijd van 2 jaar.

Het OM had tijdens de zitting, 2 weken geleden, een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een proeftijd van 10 jaar geëist omdat de dierverwaarlozing een structureel karakter zou hebben. In die 10 jaar zou de veehouder bedrijfsmatig geen dieren meer mogen houden. De rechtbank heeft vrijdag die eis gematigd tot 3 jaar.