RVO.nl: CBb-uitspraak alleen bij lopende procedures

RVO.nl zal alleen rekening houden met de CBb-uitspraak over fosfaatrechten voor jongvee bij de beoordeling van lopende procedures.

In de uitspraak van 16 april oordeelt het CBb dat de uitleg van ‘melkvee’ in de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee te beperkt is. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Tweede Kamer op 24 mei geïnformeerd over de gevolgen van deze uitspraak. Onherroepelijke besluiten over de toewijzing van fosfaatrechten worden niet herzien.

Toekenning van fosfaatrechten opnieuw beoordeeld

Voor bedrijven die op 2 juli 2015 jongvee voor de vleesveehouderij hielden dat nooit een kalf krijgt, zal de toekenning van fosfaatrechten opnieuw worden beoordeeld door RVO.nl als zij nog wachten op een besluit op een bezwaarschrift over de toewijzing van het aantal fosfaatrechten aan het bedrijf. Dat geldt ook wanneer er voor een bedrijf nog een beroepsprocedure loopt over de toewijzing van het aantal fosfaatrechten. Onherroepelijke besluiten worden niet herzien.

Onherroepelijk besluit

Een besluit over de toewijzing van fosfaatrechten is onherroepelijk als:

de termijn is verstreken waar binnen bezwaar gemaakt kan worden;

er een beslissing op bezwaar is genomen en de termijn is verstreken waarbinnen een veehouder beroep kan instellen;

er een beslissing op beroep is genomen.

Geen extra fosfaatrechten

RVO.nl handhaaft op basis van de geldende Meststoffenwet totdat de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee in de Meststoffenwet is opgenomen. Het gevolg hiervan is dat veehouders op dit moment geen extra fosfaatrechten nodig hebben voor jongvee van 1 jaar en ouder dat niet bestemd is om een kalf te krijgen.