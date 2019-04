Minder omzet, breder productpakket Vreugdenhil

De Vreugdenhil Groep heeft de omzet vorig jaar met ruim € 50 miljoen zien dalen naar € 730 miljoen, zo meldt de onderneming op de eigen website. Over 2017 bedroeg de omzet € 783 miljoen.

Over het bedrijfsresultaat worden geen mededelingen gedaan. Over 2017 werd een netto winst geboekt van € 12 miljoen. Er werd 1,3 miljard kilo melk verwerkt.

Bedrijf wendbaarder gemaakt

In 2018 heeft het bedrijf zich verder ontwikkeld. Zo is de productie van ingrediënten voor kindervoeding verder uitgebreid. De 2 productielijnen in Gorinchem werden geoptimaliseerd: 1 voor de ingrediënten voor kindervoeding en 1 voor de snelle en flexibele levering van melkpoeders. Hierdoor werd de kwaliteit van levering verbeterd en is het bedrijf wendbaarder geworden. Dit jaar start het met het verrijken van melkpoeders voor de Afrikaanse markt, met als doel om de gezondheidsbijdrage ervan te vergroten, zo wordt gemeld.

Klimaatneutraal vanaf 2029

Vreugdenhil heeft zichzelf de ambitie opgelegd om vanaf 2029 klimaatneutraal te produceren. Hiervoor zijn in 2018 9 maatregelen vertaald in een plan van aanpak. De lokale teams zijn begonnen met de uitvoering van deze plannen met als doelstelling om in 2019 het energieverbruik met 5% per ton product te verminderen ten opzichte van 2018. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor het opwekken van zon- en windenergie geïnventariseerd.

Veehouders

De veehouders van Vreugdenhil leveren volgens het bedrijf al een behoorlijke duurzaamheidsbijdrage, zo wordt vermeld. Meer dan 885 van de leveranciers doet aan weidegang, bijna 85% van hen doet ook aan verduurzaming op en rond het bedrijf. De gemiddelde leeftijd per koe benadert bijna de 6 jaar.