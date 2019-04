Animal Rights filmt bij kalverhouderij

Dierenactivistenorganisatie Animal Rights heeft woensdag 3 april beelden naar buiten gebracht van een kalverhouderij in Overijssel.

Hierop is onder andere te zien hoe medewerkers van het bedrijf dieren aan de staart trekken en vasthouden in het voerhek, zodat ze bloed af kunnen tappen.

Brancheorganisatie SBK reageert dat aan een staart trekken geen standaardhandeling is en keurt het dan ook af.

Nieuws van kalversterfte

De filmer van Animal Rights deed zich bij het kalverbedrijf voor als medewerker en filmde tijdens zijn werkzaamheden in de stal. Animal Rights wil een statement maken met de beelden en zegt dat het een ‘aanvulling op het nieuws van de kalversterfte’ van afgelopen maandag is. SBK ziet dat anders: de sterfte in de eerste 14 dagen is niet toe te schrijven aan de kalversector, maar aan de melkveehouderijsector, waar de kalveren die eerste twee weken verblijven.