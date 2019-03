Volledige weidegang in 42 gemeenten

In 42 gemeenten van Nederland wordt 100% weidegang toegepast, blijkt uit cijfers van CBS. Het aantal gemeenten met 100% weidegang op bedrijfsniveau is iets groter, maar niet op alle bedrijven gaan alle koeien naar buiten.

De gemeenten met volledige weidegang liggen over heel Nederland verspreid, maar opvallend veel in het westen van het land. Ze behoren niet tot de grootste melkveegemeenten. In de Friese gemeenten lopen weliswaar de meeste koeien, maar door de relatief grote bedrijfsomvang blijven ook veel dieren binnen.

De gemeente met de meeste koeien buiten is Sudwest Frysland; daar krijgen ruim 42.500 van de afgerond 66.400 koeien weidegang; een percentage van 64. In die gemeenten passen 450 van de 604 bedrijven weidegang toe. Op de tweede plaats staat ook een Friese gemeente, namelijk De Fryske Marren met bijna 25.000 koeien op 268 bedrijven.

Opvallend is dat er 35 gemeenten zijn waar geen of te weinig melkveebedrijven zijn om in het overzicht mee te nemen.

De gemeenten met de minste weidegang waar nog wel cijfers van zijn, zijn Pekela in Groningen en Landerd in Noord-Brabant. In beide gemeenten loopt slechts 19% van de koeien buiten. In Landerd is dat op 28% van de bedrijven, wat ook het laagste percentage van allemaal is. In Pekela lopen op 40% van de bedrijven de koeien buiten, maar gaat het om slechts 4 bedrijven.

In totaal liepen er in 2017 circa 1,16 miljoen melkkoeien buiten wat neerkomt op 68%. In 2015 en 2016 was dat 65%. Het aantal bedrijven dat volledige weidegang toepast, is 75%. Vooral op grote bedrijven wordt relatief vaker dan de jaren ervoor weidegang toegepast.