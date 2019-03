‘Vogeltjesland’ het best na eerste snede bemesten

Op ‘vogeltjesland’ kan de bemesting beter na dan vóór de eerste snede worden gegeven.

Dit concludeert het Louis Bolk Instituut (LBI) na bemestingsonderzoek op land met een uitgestelde maaidatum. Voorjaarsbemesting van dergelijke percelen geeft normaliter een hele zware snede, terwijl de voederwaarde niet verbetert. Om dit te voorkomen, is een lagere bemesting dus juist nodig.

Zware grassnedes leveren vooral veel slecht verteerbaar ruwvoer, wat in grote hoeveelheden moeilijk inpasbaar is op een hoogproductief melkveebedrijf.

Helft van de stikstofgift

Dat bij bemesting het best rekening gehouden kan worden met de verwachte zwaarte van de snede is algemeen bekend. Percelen die het eerst beweid gaan worden hoeven vaak slechts de helft van de stikstofgift voor maaipercelen te krijgen.

Proef met nul-bemesting

Het Louis Bolk Instituut deed daarom een proef met nul-bemesting op voormalig productiegrasland in Midden-Delfland. Zonder bemesting stond daar op 15 juni nog steeds een zware snede (>5,7 ton ds per ha). Ook was er het eiwitgehalte nauwelijks lager dan op bemeste percelen. Uitgebloeid gras bevat sowieso weinig eiwit.

Percelen die het eerst beweid gaan worden hoeven vaak slechts de helft van de stikstofgift voor maaipercelen te krijgen. - Foto: Henk Riswick

Hogere bruikbare eiwitproductie

Nog een feit: de jaarproductie van de proefpercelen veranderde weinig met een andere verdeling van de mestgift gedurende het jaar. Daarom is het beter om de mest pas na de eerste snede te geven of een deel van de uitgespaarde mest op de andere productiepercelen te gebruiken; dat levert een hogere bruikbare eiwitproductie per jaar op, aldus het Louis Bolk Instituut.

Weidevogelkuikens

Ook de weidevogelkuikens zullen blij zijn met een minder extreem zware grassnede: die moeten anders ware worstelaars zijn om voor hun voedsel bij insecten te komen in het lange gras. Kijk voor meer informatie over deze en andere maatregelen voor meer biodiversiteit en weidevogels op melkveebedrijven op www.weidewinst.nl.