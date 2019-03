Vella grijpt niet in bij verschil fosfaatexcretienormen

Eurocommissaris Karmenu Vella van milieu gaat niet ingrijpen bij de verschillen in fosfaatexcretienormen tussen Vlaanderen en Nederland.

Dat blijkt uit zijn antwoorden op vragen van Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) over de verschillen in excretienormen tussen de gebieden. De politica vindt dat de hogere fosfaatexcretienormen in Nederland nadelig zijn voor het gelijke speelveld.

Dezelfde verplichtingen van milieuwetgeving

Vella zegt dat dit gelijke speelveld wordt gewaarborgd door het feit dat alle landbouwers in de EU moeten voldoen aan dezelfde verplichtingen van de milieuwetgeving van de Europese Unie. Lidstaten geven zelf invulling aan deze voorwaarden, waarbij regels kunnen worden aangepast aan specifieke nationale voorwaarden, legt Vella uit. Nederland is zelf verantwoordelijk voor het vaststellen, aannemen en uitvoeren van de meest passende maatregelen om de doelen van de nitraatrichtlijn en de kaderrichtlijnwater te bereiken.

Verschillende oorzaken

De verschillen in de fosfaatexcretie tussen Vlaanderen en Nederland komen volgens Vella door een groot aantal factoren, zoals de melkproductie van de koe, het verschil in efficiënt tussen soorten koeien, de samenstelling van het voer en de landbouwpraktijk.

Actualisering van de normen

Schreijer-Pierik stelde dat Nederland met de Vlaamse excretienorm genoeg fosfaatruimte zou hebben om de knelgevallen tegemoet te komen en dan was de generieke korting ook minder groot geweest. Het ministerie van Landbouw heeft de fosfaatexcretienormen de laatste jaren niet geactualiseerd. Het ministerie onderzoekt of de normen voor volgend jaar geactualiseerd worden.