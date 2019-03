Onderzoek naar methaan in koolstofkringloop

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) heeft de Universiteit Utrecht gevraagd om onderzoek te doen naar de rol van methaan in de korte koolstofkringloop. Dat vertelt beleidsadviseur Femke Wiersma tijdens een ledenbijeenkomst over het klimaatakkoord van de vakbond.

NMV is ervan overtuigd dat methaan, die door de koe wordt uitgestoten, uiteindelijk weer wordt opgenomen door (voeder)gewassen en dus deel uitmaakt van de koolstofkringloop. “In de broeikasgascijfers die het CBS gebruikt, wordt alleen gekeken naar de bruto-uitstoot van vee, niet naar de vastlegging van diezelfde koolstofcomponent in de bodem en gewassen. Een koe maakt die koolstofcomponent uit methaan niet zelf”, licht Wiersma toe.

Sinds afgelopen oktober heeft NMV meegepraat over de invulling van het zuivelplan in het klimaatakkoord. In de versie van het akkoord dat in december is gepresenteerd, heeft NMV toegevoegd dat nieuw inzicht over de rol van methaan in de koolstofcyclus ten gunste kan komen aan de zuivelsector.

De verwachting van NMV is dat de sector de geformuleerde doelstellingen voor 2030 kan halen.