NMV en NZO delen hoofdlijn mestvisie van LTO

Melkveehoudersvakbond NMV en de Nederlandse Zuivelorganisatie NZO delen op hoofdlijnen de nieuwe mestvisie van LTO Melkveehouderij.

In die visie pleit LTO voor een gewasderogatie van 300 kilo stikstof op grasland. Centraal staat de bodem en het beter benutten van dierlijk mest op het eigen bedrijf zodat minder kunstmest nodig is. 3 keuzepakketten zijn de kern van de LTO visie op het mestbeleid waarover deze week ledenbijeenkomsten zijn gestart.

Meer drijfmest op eigen grond

NMV-voorzitter Harm Wiegersma kan zich goed vinden in het streven naar meer drijfmest op eigen grond. “Meer drijfmest gebruiken in plaats van kunstmest willen we al jaren”, aldus Wiegersma. Hij ziet daarvoor mogelijkheden, maar wijst er op dat er ook is geprobeerd om dat in het lopende 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn te krijgen. Ook de keuzeopties ziet de NMV in principe als positief, maar dan liever wel met een extra derogatiecategorie. Verder wil de NMV-voorzitter er niet inhoudelijk op ingaan: “Laten we het eerst eens gezamenlijk uitwerken, ook in overleg met de overheid”.

Gezonde ontwikkeling van melkveehouderij

Over de exacte invulling van het LTO-voorstel heeft de NZO op dit moment geen opvatting geeft een woordvoerder aan. Maar op hoofdlijnen deelt NZO de visie wel voor zover het een gezonde ontwikkeling van de melkveehouderij oplevert binnen de milieugrenzen. Voor NZO moet het bovendien rekening houden met het sluiten van kringlopen volgens de Commissie Grondgebondenheid en de totaalaanpak bevorderen om duurzaamheidsdoelen te halen.