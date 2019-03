Einde aan groei conventionele melksystemen

Er lijkt een einde te zijn gekomen aan de groei van conventionele melksystemen. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KOM in Zutphen.

Tot en met 2018 was er altijd nog toename van de draaimelkstallen, swingovers en zij-aan-zij melkstallen. Maar ondanks 2 opleveringen of renovaties, is het aantal draaimelkstallen voor het eerst sinds jaren afgenomen. Aan het eind van 2018 waren er 943 draaimelkstallen actief in gebruik in Nederland, maar aan het eind van het eerste kwartaal is dat aantal gedaald naar 936 bedrijven met dit melkstaltype.

Conventioneel melksysteem

Daarnaast is het aantal swingover melkstallen en zij-aan-zij melkstallen, die beide ook nog altijd een toename lieten zien, in dit kwartaal ongewijzigd gebleven. Het aantal swingovers blijft staan op 464 stuks en de zij-aan-zij melkstallen blijven staan op 3.925 stuks.

Daarmee is er in het eerste kwartaal van 2019 geen enkel conventioneel melksysteem meer dat nog groei in aantal weet te realiseren.

Zoals de laatste jaren gewoon is, blijven de grupstallen, tandemmelkstallen en visgraatmelkstallen in aantal afnemen. Daarbij nadert de visgraatmelkstal de 6.000 grens.

Melkrobots

In het eerste kwartaal zijn er 181 opleveringen, renovaties of uitbreidingen geweest van melkinstallaties. Daarvan zijn er 129 automatische melksystemen (boxen). Het totaal aantal bedrijven dat nu met een melkrobot werkt is in het eerste kwartaal 2019 toegenomen met 56 stuks naar een totaal van 4.205 bedrijven. Stichting KOM registreert een totaal van 17.123 melkstallen en melksystemen. Daarmee beslaat de melkrobot 24,5% van de markt in Nederland.