VVB kiest voor continuering samenwerking met CRV

VVB Veluwe-IJsselstreek (VVB) blijft voor het verwerken van de melkcontrolegegevens samenwerken met fokkerijorganisatie CRV. Dat zegt directeur Egbert Henniphof.

Tijdens een extra ledenbijeenkomst stemden 75 van de 83 aanwezige leden in met het bestuursvoorstel voor continuering van de samenwerking. Voor het alternatieve plan, het opzetten van een eigen stamboek, bleek te weinig steun.

VVB heeft binnen haar melkcontrolesysteem een aantal eigen parameters opgesteld die door CRV niet worden gemeten en dus ook niet worden vermeld op de melkcontrole-uitslag. VVB werkt daarvoor samen met Delta Instruments. Zo kan VVB aan de hand van een vetzurenonderzoek aangeven of een koe slepende melkziekte heeft of voorspellen dat het dier daar gevoelig voor is. Nu moet de melkcontrolevereniging deze uitslagen nog apart naar haar klanten mailen, maar daar wil ze vanaf.

Nieuwe parameters voor juli op melkcontrole-uitslag

Omdat CRV het melkcontroleprogramma niet wilde fiatteren, werd afgelopen juli een aanvraag ingediend voor een eigen stamboek bij RVO.nl. Met een eigen stamboek zou VVB haar eigen melkcontroleprogramma kunnen goedkeuren. Gedurende de aanvraag is CRV echter met een nieuw voorstel gekomen. Het kostenverschil tussen het doorzetten van de aanvraag voor een eigen stamboek en het aanbod van CRV is volgens Henniphof groot. Hij is dan ook tevreden met de uitslag van de stemming.

Naast een investering van meer dan 3 ton zou het opzetten van een eigen stamboek met bijbehorende systemen 2 jaar in beslag nemen. Nu is de planning dat de nieuwe parameters voor 1 juli dit jaar op de melkcontrole-uitslag staan vermeld. In de praktijk zal eerst CRV de melkcontrolegegevens fiatteren waarna VVB de eigen parameters toevoegt. Dit zorgt volgens Henniphof voor een vertraging van maximaal een halve dag.