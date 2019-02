Samenwerking FrieslandCampina en Natuurmonumenten

FrieslandCampina en Natuurmonumenten gaan samenwerken aan het versterken van de natuur op boerenbedrijven.

De gezamenlijke ambitie is een substantiële toename van het natuuroppervlak op het boerenland. De deelnemende melkveehouders streven naar 20% natuur op hun bedrijf in 2025.

“Met deze samenwerking overbruggen we een kloof die lang heeft bestaan”, aldus Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten. “Boeren en boswachters slaan de handen ineen en gaan samenwerken aan gezonde natuur op gezonde boerenbedrijven.”

Met boeren en boswachters brengen we vakmensen bij elkaar die samen het verschil kunnen maken

Bas Roelofs, directeur van FrieslandCampina Nederland

Bas Roelofs, directeur van FrieslandCampina Nederland, geeft aan trots te zijn dat duurzaamheidsinitiatieven als het recent geïntroduceerde On the way to PlanetProof door organisaties als Natuurmonumenten worden omarmd en tot vervolgstappen leiden. “Met boeren en boswachters brengen we vakmensen bij elkaar die samen het verschil kunnen maken”, aldus Roelofs.

Informatie delen met collega-melkveehouders

Concreet wordt er komende jaren volop geïnvesteerd om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en samen te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor de natuur en de bedrijfsvoering van de boer. Dat gebeurt tijdens regionale bijeenkomsten maar ook gewoon aan de keukentafel. Het idee is om voorbeelden vervolgens weer te delen met collega-melkveehouders.

Geleidelijke overgang natuur- en landbouwgrond creëren

Veehouders krijgen ook de mogelijkheid op hun land maatregelen te nemen om natuur grenzend aan hun bedrijf te versterken. Zo zullen tussen natuur- en landbouwgrond geleidelijke overgangen ontstaan die planten en dieren meer leefruimte geven. Natuurmonumenten wil samen met melkveehouders afspraken maken over de pacht van grond, om zodoende meer biodiversiteit in het buitengebied te krijgen.

Jaarlijks worden de resultaten van de gezamenlijke inspanningen met behulp van de biodiversiteitsmonitor geëvalueerd en wordt gekeken of aanpassingen nodig zijn.