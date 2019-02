‘Focus in kalverhouderij moet naar andere zoönoses’

De vleeskalverhouderij kan met behulp van vaccinatie, zelfs met bedrijfsspecifieke vaccins, gezondheidsproblemen nog veel beter aanpakken.

Wat betreft zoönosen moet de sector er rekening mee houden dat ze in de toekomst minder wordt afgerekend op MRSA, maar meer op besmettingen als met Clostridium difficile.

Dit zei de Belgische onderzoeker Boudewijn Catry. Hij sprak op een bijeenkomst van het Veterinair Kenniscentrum (VKC).

Onevenredig sterk in de aandacht

Catry is hoofd van de dienst Zorginfecties en Microbiële resistenties bij Sciensano, het Belgische RIVM. Volgens Catry ligt de veehouderij nu nog onevenredig sterk in de aandacht vanwege vermeende gevaren van besmettingen met bijvoorbeeld MRSA bij kalveren, e.coli bij varkens en ESBL bij kip.

Onderreportage van antibioticagebruik

Dit komt door echter door onderreportage van het antibioticagebruik door ziekenhuizen en een onvergelijkbare berekeningswijze, zo stelde hij. Zowel de Belgische instanties als die Nederland (Maran) bezondigen zich daaraan. Officieel gebruiken ziekenhuizen 2 dagdoseringen per 1.000 ligdagen. Dit is volgens hem een grove vertekening van de werkelijkheid. Universitaire ziekenhuizen – de topgebruikers in België – gebruiken volgens zijn herberekeningen 800 doses per 1000 ligdagen. Gewone ziekenhuizen minder, maar nog altijd veel meer dan ze rapporteren. In Nederlandse universiteitsziekenhuizen is het gebruik lager dan in België, maar nog altijd om zo’n 300 dagdoseringen. Dat is meer dan het gebruik in de kalverhouderij.

Het hoge gebruik komt volgens hem niet door intensief contact met vee of boeren, maar door direct contact met resistentie bacteriën, vanwege kruisbesmetting en reizen.

Herbezinning en effectievere maatregelen

Catry verzekerde dat binnenkort de echte antibioticagegevens in de humane zorg naar buiten zullen komen. Als het taboe daarop is doorbroken, zal het volgens hem het moment zijn voor herbezinning en effectievere maatregelen om de besmetting met resistente bacteriën te voorkomen. Voor de kalverhouderij, en de veehouderij in bredere zin, zal dan de focus ferschuiven naar de bestrijding van andere ziekteverwekkers, zoals Clostridium difficile en ook Klebsiella.