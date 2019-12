DLV: hoger fosfaatvoordeel BEX 2019

Op driekwart van de melkveebedrijven is het fosfaatvoordeel uit BEX (Bedrijfsspecifieke excretie) hoger dan in voorgaande jaren.

Dat blijkt uit analyse van de BEX-prognoses die gemaakt zijn bij klanten van DLV Advies over 2019. Het voordeel is onder andere een gevolg van een lager aandeel fosfor in het voer. Daarentegen is bij tweederde van de bedrijven het stikstofvoordeel gedaald.

Fosforgehalte in melk

Nieuw in 2019 is dat voor het eerst het fosforgehalte in de melk gemeten is en meegenomen wordt in de BEX. Eerder werd gewerkt met een standaard fosforgehalte van 97 milligram per 100 gram melk. In de praktijk blijkt echter dat bijna alle bedrijven een fosforgehalte van 97 milligram of meer wordt waargenomen met uitschieters tot 105 milligram per 100 gram melk.