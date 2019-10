Wageningen ziet veel oneerlijke handel in zuivelketen

Melkveehouders krijgen steeds vaker te maken met oneerlijke handelspraktijken (OHP) bij hun verwerker, praktijken waar ze geen invloed op hebben, waar ze niets tegen kunnen doen en die hen toenemend geld kosten.

Dit blijkt uit een onderzoek van Wageningen UR (leerstoel agrarische economie en plattelandsbeleid), in samenwerking met de onderzoeksdienst van de Europese Commissie en mede in opdracht van de Dutch Dairymen Board (DDB).

Als maatstaf voor het identificeren van OHP’s zijn de definities gehanteerd die de Europese Commissie gebruikt in Richtlijn 2019/633/EC. Die gaat over deze praktijken en moet binnenkort van kracht worden. Aan het onderzoek hebben 154 Nederlandse melkveebedrijven meegedaan.

Tevredenheid wordt minder

De meeste deelnemers leveren aan een coöperatie en nog steeds is een meerderheid tevreden over hun melkafnemer. Maar de tevredenheid was in 2018 gemiddeld wel aanmerkelijk lager dan in 2014. De meeste veehouders zitten al decennia bij dezelfde afnemer. Dit geeft hen niettemin weinig onderhandelingsruimte over de voorwaarden van de leveringsovereenkomst. Die ruimte wordt nu alsnog kleiner ervaren dan in 2014, terwijl de gemiddelde veehouder wel aan een toenemend aantal eisen moet voldoen. Het aantal kwaliteitsborgingspunten is ondertussen met bijna 240 stuks toegenomen en het aantal punten waarop de melk kan worden afgekeurd, is eveneens sterk vergroot.

Onmeetbare eisen

De DDB werd al langere tijd door leden benaderd met klachten over het opleggen van bovenwettelijke maatregelen en ook regelmatig onmeetbare eisen van de zuivelindustrie, zo laat de organisatie weten. Dit rapport is in eerste poging tot kwantificering. Overigens heeft DDB-voorzitter van Keimpema ook zelf een geschil met FrieslandCampina, die met dit soort zaken te maken hebben. FrieslandCampina wil er niets over zeggen. Ook Van Keimpema is terughoudend met informatie.