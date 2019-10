Jumbo: afzet Beter Leven-zuivel groeit gestaag

De afzet van Beter Leven-zuivel bij supermarktketen Jumbo groeit kalm, maar gestaag, zo laat een woordvoerder van het bedrijf weten.

“De introductie van een nieuw product heeft vaak wat tijd nodig en we merken dat steeds meer consumenten bekend worden met zuivel met dit keurmerk. De Beter Leven-week gaat daar naar verwachting ook weer aan bijdragen,” zo wordt gemeld.

Langere aanlooptijd

De supermarkt reageert daarmee op signalen van sommige boeren dat de afzet van Beter Leven-melk nog niet heel hard loopt. Ook de Dierenbescherming laat zich in vergelijkbare zin uit. Beleidsmedewerkster Marijke de Jong stelt dat ook andere Beter Leven-producten een vaak langere aanlooptijd nodig hadden dan bijvoorbeeld met veel geld in het schap geholpen producten, zoals Planet Proof-zuivel.

Andere partijen

De Dierenbescherming is met andere partijen in gesprek over het gebruik van het Beter Leven-keurmerk voor zuivel. Jumbo had als eerste deelnemer een voorsprong van 3 maanden. Nu mogen andere partijen ook aanhaken.

De Dierenbescherming werkt ondertussen ook nog aan de criteria voor Beter Leven-zuivel met 2 en 3 sterren. De huidige Beter Leven-zuivel is met 1 ster.