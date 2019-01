Vorig jaar minder VVO’s geregistreerd

Vorig jaar is bij RVO.nl voor ruim 6,47 miljoen kilo fosfaat aan VVO’s (vervangende verwerkingsovereenkomsten) geregistreerd.

In totaal gaat het om 7.185 overeenkomsten. In 2017 betrof het nog bijna 7,6 miljoen kilo fosfaat met 7.917 transacties.

Minder VVO’s nodig door kleinere veestapel

Een belangrijk verschil met voorgaande jaren is dat veel melkveehouders vanwege de kleinere veestapel minder VVO’s nodig hebben. Makelaars en handelaren merken dat een deel van de veehouders naar kleinere partijen dan andere jaren op zoek was; sommigen zijn zelfs helemaal van de markt af. Mogelijk zijn er ook ondernemers die geen hoge prijzen kunnen of willen betalen, maar dat wordt niet herkend in de markt.

Naast minder vraag was er waarschijnlijk minder aanbod aan VVO’s. Export van mest ligt in 2018 op een lager niveau. Wel lijkt iets meer mest verwerkt. Definitieve cijfers over de fosfaatsituatie in 2018 worden medio februari verwacht.

Marktprijzen anders

Ook de marktprijzen verliepen anders dan voorgaande jaren. In december daalden de prijzen plots richting € 1 per kilo fosfaat. In de laatste weken van het jaar zijn partijen voor minder dan dat bedrag van eigenaar gewisseld. Andere jaren is het meestal andersom en struinen veehouders de markt af naar beschikbare VVO’s, met een prijsopdrijvend effect tot gevolg.