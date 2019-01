NMV geeft PBL ‘Zure melk-trofee’

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond reikt de ‘Zure melk-trofee’ uit aan het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

De vakbond heeft de prijs eind vorig jaar in het leven geroepen voor de persoon of instantie die dringend het gesprek met de sector aan moet gaan, omdat de partij schade aan de melkveehouderij toebrengt.

Mestbeleid

De ludieke ‘prijs’ is dus gewonnen door het PBL voor het rapport dat in het voorjaar van 2017 verscheen over het mestbeleid. Ook is NMV kritisch op het PBL vanwege de onenigheid met STAF over de klimaatimpact van vlees.

Beeldvorming van de sector

In beide rapporten van het PBL bleken de cijfers niet altijd te kloppen, aldus NMV. De vakbond vindt dat het PBL zorgt voor een verkeerde beeldvorming van de sector. NMV wil ‘objectiviteit en onafhankelijkheid’ in de cijfers terugzien.

PBL krijgt de trofee dinsdag uitgereikt.