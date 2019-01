Afname melkconsumptie in 2018

In 2018 is er 25 miljoen liter minder melk verkocht dan in 2017.

Volgens de voedselconsumptiepeiling van het RIVM zouden vooral hoogopgeleide vrouwen minder melk drinken. Reden voor de afname is dat melk volgens veel consumenten ‘ongezond’ zou zijn.

Tussen 2012 en 2018 is de melkconsumptie gezakt van 1.133 miljoen liter naar 975 miljoen liter. Dit is een daling van 14%. Onder hoogopgeleide vrouwen was dit 21%.

Negatieve imago van zuivel

De trend over de afnemende melkconsumptie is volgens Rabobank zichtbaar in bijna alle westerse landen. Het negatieve imago van zuivel is hierop van invloed. Dit zegt Ellen Kampman van de Wageningen Universiteit. Volgens Friesland Campina is de afname te wijten aan het grotere aanbod van andere dranken in de supermarkt.