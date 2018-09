NZO waakt over vetzurenpatroon boerderijmelk

Als het gehalte C16:0 vetzuur in melkvet te hoog wordt, treft de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) opnieuw maatregelen.

NZO meldt dat in het C16:0-gehalte in het melkvet deze zomer al een verhoging is geconstateerd. Dat zegt de organisatie op basis van analyses uitgevoerd door Qlip. Waarschijnlijk komt de verhoging door het lage aandeel vers gras in het rantsoen als gevolg van droogte. Daarbij is de kritische waarde overigens nooit overschreden. Over exacte waarden doet de organisatie geen uitspraken.

Voorzorgsmaatregelen indien nodig

Over een mogelijk nieuw verbod voor de winterperiode wil NZO nu nog niets zeggen. De organisatie houdt vinger aan de pols. Als de monitoringsgegevens daartoe aanleiding geven, neemt NZO passende voorzorgsmaatregelen.

Vorig jaar werd op 1 november besloten dat alle melkveehouders het gehalte C16:0 in de gaten moesten houden. De waarde wordt gemeld door de melkverwerker en als deze boven de waarde van 32% komt, moet actie worden ondernomen om dit terug te dringen. Daarbij werd ook het gebruik van geconcentreerde pensbestendige vetten aan banden gelegd en mochten deze producten, op last van Nevedi, niet meer worden afgeleverd.

C16:0 beïnvloedt hardheid kaas

Een te hoog gehalte C16:0-vetzuur heeft invloed op de hardheid van het vet. Te veel C16:0 maakt vet harder, wat in de kaasproductie kan leiden tot kwaliteitsverlies omdat de kaas brokkeliger wordt.

Cono handhaaft verbod voedingsvetten

Dit jaar werd het verbod op gebruik van pensbestendige vetten in melkveerantsoenen op 20 april opgeheven. Overigens staat het elke melkverwerker vrij eigen eisen te stellen. Zo heeft Cono Kaas het verbod op gebruik van geconcentreerde pensbestendige vetten in melkveerantsoenen gehandhaafd.