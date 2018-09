Metingen methaanuitstoot van koeien van start

Project Koeien & Kansen is gestart met meten van methaanemissie van melkvee via de Greenfeed.

Greenfeed is een krachtvoerstation dat per individuele koe de lucht die via de bek en de neus het dier verlaat, analyseert op de hoeveelheid methaan. Deze Greenfeed is geïnstalleerd op proefboerderij De Marke in Hengelo (Gld.) en bij Koeien & Kansen-deelnemer Rijk Baltus. De metingen maken deel uit van een groot project om de methaanemissie op Nederlandse melkveebedrijven in beeld te krijgen.

Betrouwbare testresultaten

Het is de bedoeling dat een geselecteerde groep koeien de komende 4 weken krachtvoer opneemt in de Greenfeed. De eerste 10 dagen vallen onder installatie en gewenningsperiode. Na 2 weken starten de metingen echt.

Voor betrouwbare resultaten zijn van elke koe minimaal 2 metingen per dag nodig. Daarnaast wordt ook pensvloeistof van een deel van de testkoeien onderzocht en is er een extra melkcontrole van alle testkoeien.

Tijdens de meetweken wordt de voeropname van de veestapel geregistreerd, is er dus ook een extra melkcontrole en wordt het vetzuur in de melk bepaald. Met al deze metingen kunnen de verschillen in methaanemissie tussen de koeien worden verklaard.

Variatie methaanuitstoot in kaart brengen

Doel van het project is het in kaart brengen van de gemiddelde methaanemissie en de variatie in methaanuitstoot bij melkveestapels. Daarnaast wordt de gemiddelde methaanemissie en de variatie in uitstoot tussen enkele melkveerassen en 2 beweidingssystemen in beeld gebracht. Dit onderdeel vindt plaats op KTC De Marke en VIC Zegveld.

Als laatste wordt onderzocht of er verbanden zijn tussen methaanemissie en het aantal en soorten bacteriën in de pens van de koe, en enkele bedrijfs- en of veestapelkenmerken.