Lely betreedt zelf de zuivelmarkt

Machinebouwer Lely gaat met de mini-zuivelfabriek Lely Orbiter en het merk MijnMelk de directe concurrentie aan met andere zuivelaanbieders, zij het nog op bescheiden schaal.

Dit blijkt uit opgevraagde gegevens bij de Kamer van Koophandel en navraag bij Lely. Op 29 augustus presenteerde Lely de Orbiter en MijnMelk op een boerderij in Udenhout. Toen stelde veehouder Guus van Roessel dat hij alle merkenrechten bezit. Dit blijkt anders te zijn. MijnMelk wordt op de markt gebracht door De Zwaluw bv te Maassluis. Dit is in handen van Lely Investments, ook te Maassluis. Het merk MijnMelk is eigendom van Lely Patents. Alle huizen ze op hetzelfde adres als Lely Industries.

Een consument neemt een fles MijnMelk uit het schap bij een supermarkt van Albert Heijn. - Foto: Hans Prinsen

€ 2,12 per liter

MijnMelk is sinds dinsdag 11 september bij 500 van de ruim 900 filialen van Albert Heijn in Nederland te koop. De retailer hanteert een adviesprijs van € 1,69 voor een recyclebare PET-fles met 800 cc biologische melk. Dat is omgerekend € 2,12 per liter inclusief btw. Bij een gangbare marge van 30% voor de retailer resteert voor de leverancier een melkprijs van circa € 1,50 per kilo melk. De normale biologische melkprijs schurkt momenteel tegen de 50 cent per kilo aan.

Melk van MijnMelk wordt per koegroep verzameld, gehomogeniseerd op 4% vet (iets vetter dan gangbare melk, maar nog steeds licht ontroomd), gepasteuriseerd en gebotteld. Lely doet geen uitspraak over de vraag hoe groot een koegroep mag zijn. Van Roessel is vooralsnog de enige melkveehouder die melk levert voor MijnMelk.