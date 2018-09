Flynth: kans in verhuur fosfaatrecht met koopoptie

Flynth ziet goede mogelijkheden voor de verhuur van fosfaatrechten met koopoptie.

Met deze overeenkomst kan de belastingheffing over de huurtermijnen uitgesmeerd worden voor een bepaalde tijd. De belastingdienst is recent akkoord gegaan met een modelovereenkomst voor deze wijze van verhuur van fosfaatrechten, zo meldt het accountantskantoor.

Afrekening met fiscus voorkomen

Volgens Jan Bloo, agrarisch bedrijfsadviseur bij Flynth, biedt de constructie een goede oplossing voor bedrijven die niet direct fosfaatrechten kunnen of willen kopen. De huurder voelt minder druk op de liquiditeit en krijgt zekerheid dat de rechten uiteindelijk zijn eigendom kunnen worden. Voor wat betreft de verhuurder kan directe afrekening met de fiscus worden voorkomen. Bij verkoop of huurkoop (koop op afbetaling) moet wel direct worden afgerekend.

Tot het moment van eventuele verkoop is de verhuurder eigenaar van de rechten

Risico lopen over waarde fosfaatrecht

Om te bereiken dat niet direct hoeft te worden afgerekend over de aanwezige meerwaarde in de te verhuren fosfaatrechten is het van belang dat de verhuurder van het fosfaatrecht risico blijft lopen over de (rest)waarde van het fosfaatrecht. Dit is volgens Flynth dan ook nadrukkelijk in de modelverhuurovereenkomst vastgelegd. “Tot het moment van eventuele verkoop is de verhuurder eigenaar van de rechten”, zo legt Bloo uit. In het model is in overleg met de belastingdienst aansluiting gezocht bij een besluit over leaseregelingen voor wat betreft de huurperiode, de optie prijs en het te lopen risico.

Overeenkomsten voor maximaal 8 jaar

Bloo gaat voor een aantal klanten met de constructie aan de gang. Hij denkt aan een langdurige huurovereenkomst voor maximaal 8 jaar. Voordeel is dat er in deze constructie maar 1 keer 10% hoeft te worden afgeroomd. Daardoor kunnen de rechten volgens Bloo tegen een lagere prijs worden verhuurd dan de bedragen van € 50 tot € 70 per kilo fosfaat die nu door handelaren worden genoemd. Volgens Flynth zijn er ook mogelijkheden om via een samenwerkingsverband afroming te voorkomen. Voor alle situaties geldt dat er goede afspraken nodig zijn over de voorwaarden.