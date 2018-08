Vrijstelling voor vernieuwen grasland

Voor vernieuwen van verdroogd grasland kunnen veehouders dit jaar onder voorwaarden via RVO.nl vrijstelling krijgen.

Scheuren en vernietigen mag tot en met 31 augustus en op 15 september moet het perceel zijn ingezaaid.

Afhankelijk van type grond en derogatie

Verlening en voorwaarden van de vrijstelling hangen af van het type grond en of het bedrijf meedoet met derogatie. De grasopbrengst moet zonder herinzaai 25% lager zijn dan in een jaar zonder droogte. De oppervlakte beschadigd gras is minimaal 5% van de totale oppervlakte.

Schaderapport en stikstofmonster nodig

Een bedrijf met derogatie op zand- of lössgrond heeft geen schaderapport en stikstofmonster nodig. Daar geldt een korting van 50 kilo stikstof per hectare op de stikstofgebruiksnorm. Een bedrijf op klei- of veengrond heeft alleen een scheurmonster nodig.