Kaal land leidt tot grotere kans afspoeling

In het najaar is het risico op afspoeling van stikstof en fosfaat naar het oppervlaktewater groot

Dat blijkt uit inventarisatie met behulp van de BedrijfsWaterWijzer. Afspoeling treedt op als nutriënten oppervlakkig de sloot instromen of als water ondiep door de bodem naar de sloot loopt. Dat risico is bij een hellend oppervlak groter dan bij een vlak maaiveld.

Verdichte bodem en late bemesting

In het najaar is de regenhoeveelheid vaak groter en dus is er ook meer kans op afspoeling. Een verdichte bodem is een factor die de kans op afspoeling vergroot, net als een late bemesting, omdat er dan meer nutriënten zijn die kunnen afspoelen. Daarbij is de behoefte, opname en benutting in het najaar door het grasland ook minder.

Drooggevallen sloot in de Achterhoek, zomer 2018. Wanneer het in het najaar gaat regenen, is de de kans op afspoeling van nutriënten groot. - Foto: Henk Riswick

Ook ontbreken van vegetatie vergroot de kans op afspoeling omdat dan geen nutriënten worden opgenomen. Mogelijk geldt dat ook voor een zeer slecht functionerende vegetatie, waarvan nu op veel grasland als gevolg droogte sprake is.

Afspoeling minimaliseren verplicht

De BedrijfsWaterWijzer, ontwikkeld door Koeien & Kansen, brengt voor melkveebedrijven de ‘waterrisico’s’ in beeld. Eén van die risico’s is afspoeling van de nutriënten stikstof en fosfaat naar het oppervlaktewater. De Europese Kaderrichtlijn Water verplicht lidstaten om deze afspoeling te minimaliseren.