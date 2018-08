Import kalveren stijgt door krimp melkveestapel

De import van kalveren stijgt dit jaar, na 3 jaar van dalende cijfers.

In de eerste 30 weken van 2018 importeerde de kalversector bijna 470.000 kalveren, in 2017 waren dat er nog ruim 420.000. Dit blijkt uit cijfers van overheidsdienst RVO.nl.

Vanwege de fosfaatwetgeving telt Nederland, volgens de voorlopige landbouwtelling, dit jaar met 1,63 miljoen melkkoeien circa 5% minder koeien dan vorig jaar. Daar staat een groei van de vleeskalverhouderij met 5% naar 1 miljoen kalveren tegenover.

Duitsland blijft grootste leverancier kalveren

Met bijna 300.000 kalveren blijft Duitsland nummer 1 leverancier van de vleeskalversector. Het aandeel van Belgische kalveren loopt de laatste jaren op. Dit jaar is het aantal geïmporteerde Belgische kalveren ruim verdubbeld: van zo’n 31.000 naar zo’n 66.000 kalveren.

Deze stijging is toe te schrijven aan de groei van de Belgische melkveestapel. Het Belgische ministerie van landbouw telde afgelopen jaar zo’n 531.000 melkkoeien, tegen 519.000 het jaar ervoor. Daar staat tegenover dat de vleeskalverhouderij nauwelijks gegroeid is: met zo’n 168.000 zijn er krap 7.000 kalverplaatsen bij gekomen.

Ierland in opkomst als leverancier kalveren

Tweede forse groeier in kalveraanbod is Ierland. Dit jaar zijn zo’n 44.600 Ierse kalveren ingevoerd, een kwart meer dan vorig jaar. Opvallend is dat de Ierse aanvoer nog tot week 30 doorliep. Voorgaande jaren stopte de aanvoer tussen week 26 en 28, omdat Ierland een overwegend seizoensafkalvende veestapel kent.