Fosfaat blijft rond € 235

De fosfaatprijzen blijven altijd nog zo tussen de € 230 en € 235 hangen. De vraag is nog steeds groter dan het aanbod.

Het beetje fosfaat dat wordt aangeboden is dan ook zo weg. De totaal verhandelde hoeveelheden zijn echter niet groot. De balans in vraag en aanbod is dan ook fragiel en dat geeft onduidelijkheid over de ontwikkeling van de prijzen.

Fosfaatplatform

Om meer transparantie in de fosfaatmarkt te bieden is enkele weken geleden fosfaatplatform.nl gestart. Dit is een samenwerking tussen Farmel, Agrifirm Exlan en Captin. De eerste weken zijn benut om veehouders de gelegenheid te geven zich in te schrijven. Pas als alle documentatie gereed is, kunnen ingeschreven veehouders ook daadwerkelijk aanbieden of kopen. Dat traject is 21 augustus van start gegaan. Fosfaatplatform vindt nu nog te vroeg om de eerst gerealiseerde verkoopprijzen naar buiten te brengen.