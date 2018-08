Effect beweiding tot op de bodem uitgezocht

Kurzrasen als beweidingssysteem zorgt voor een dichte graszode met hogere draagkracht in vergelijking met stripgrazen. De organischestofvorming is mogelijk juist lager door minder beworteling en weideresten.

Dat blijkt uit onderzoek van project Amazing Grazing.

Het project vergelijkt verschillen in effect tussen stripgrazen en kurzrasen, uitgevoerd op KTC Zegveld. Op Dairy Campus is stripgrazen vergeleken met roterend standweiden.

De grootste verschillen in effect op de bodem zijn gevonden tussen stripgrazen en kurzrasen, omdat deze systemen het meest van elkaar verschillen, met roterend standweiden daar tussenin.

Vroeger starten en langer doorgaan met beweiden

Een belangrijk verschil is te zien tussen de draagkracht van de bodem bij kurzrasen ten opzichte van stripgrazen.

Nyncke Hoekstra, onderzoekster bij het Louis Bolk instituut: “Door kort afweiden bij kurzrasen vormt zich een duidelijk andere graszode. De planten stoelen veel meer uit, mede door de lichtinval in het korte gras. De bezetting van het aantal planten per oppervlakte is daardoor bij kurzrasen veel hoger. Dit is positief voor de draagkracht. Zeker in de veenweidegebieden en op kleigrond is dat positief.”

Het betekent dat er vroeger in het voorjaar gestart kan worden met beweiding en ook in het najaar langer kan worden beweid.

Drogere bodem

Door het kort afweiden bij kurzrasen heeft de wind meer invloed op het afdrogen van de bodem, maar de verdamping van het korte gras is juist weer lager. De trend is dat de vochtigheid van de bodem bij kurzrasen iets lager is dan bij stripgrazen. Een iets drogere bodem draagt ook bij aan de draagkracht.

Meer over dit onderzoek in Veehouderij van 7 augustus