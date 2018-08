Boer blijft onder fosfaatplafond, toch forse boete

Een kalf dat door een kaakontsteking niet binnen 35 dagen afgevoerd werd, is melkveehouder Van Hierden in het Gelderse Uddel duur komen te staan.

In plaats van een fosfaatpremie van € 700 omdat het bedrijf onder het fosfaatplafond bleef, moet de melkveehouder nu boetes betalen van in totaal € 9.000.

Kalverhandelaar kon dier niet direct meenemen

De oorzaak van de boete is een kalf, een kruislingkalf dat sowieso afgevoerd zou worden. Het dier bleek op het moment van afvoeren een kaakontsteking te hebben, waardoor de kalverhandelaar het dier niet mee kon nemen.

“Als we het toen direct naar de slacht zouden hebben gebracht of hadden geëuthanaseerd, was er niets aan de hand geweest. Maar dat doe je toch niet met een kalf dat alleen een kaakontsteking heeft? We hebben het dier behandeld en het is vervolgens alsnog gewoon afgevoerd”, legt Marjan van Hierden-Oudendorp uit.

Jongveegetal trad in werking

In het fosfaatreductieplan is vorig jaar een regeling gemaakt om te voorkomen dat melkveehouders het reductieplan zouden ontlopen door jongvee tijdelijk elders onder te brengen: het jongveegetal. Daarin is de verhouding tussen het aantal stuks jongvee en het aantal melkkoeien op 28 april 2017 vastgelegd.

Het aanhouden van het zieke kalf tot na een leeftijd van 35 dagen zorgde ervoor dat het jongveegetal in werking trad. Bij een veranderend jongveegetal moest tot het einde van 2017 met het jongveegetal gewerkt worden.

Overheidsdienst RVO.nl bevestigt dat het zieke kalf in dit geval de oorzaak was van de inwerkingtreding van het jongveegetal. “In zijn algemeenheid kan ik zeggen dat er wel mogelijkheden zijn om het effect van het jongveegetal te minimaliseren”, aldus een woordvoerder van RVO, die verder niet op individuele gevallen wil ingaan.

Melkveehouder overweegt rechtsgang

Van Hierden diende bezwaar in bij RVO, maar dit werd ongegrond verklaard. De melkveehouder overweegt nu rechtsgang.

Volgens de adviseur van Van Hierden is dit geval een voorbeeld dat RVO goed volgens de letter van de wet kan werken, maar niet volgens de geest van de wet. Voor dit bedrijf waren niet veel andere opties dan ze deden. “Je bent geen veehouder om een jong kalf te euthanaseren”, aldus Van Hierden.