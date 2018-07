Nieuwe krimp in Nederlandse rundveestapel

De rundveestapel in Nederland is in het tweede kwartaal van dit jaar gekrompen.

In totaal werden 3,88 miljoen runderen geteld. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). In het eerste kwartaal werden nog 3,94 miljoen dieren geteld, zo’n 60.000 dieren meer.

Vooral minder vrouwelijk vee

Ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar is het verschil zo’n 240.000 dieren, want toen werden nog 4,12 miljoen runderen geteld. De krimp ten opzichte van een jaar terug is vooral terug te zien in het aantal vrouwelijke runderen. Waren dat er op 1 juli vorig jaar nog 3,18 miljoen, zijn dat er dit jaar 2,91 miljoen.

Meer mannelijke runderen

In tegenstelling tot de daling van het aantal vrouwelijke runderen, werden juist meer mannelijke runderen geteld. Dit jaar telde het RVO.nl op 1 juli ruim 965.000 dieren, terwijl dat er een jaar terug nog 942.000 waren. Ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar werden echter wel minder mannelijke dieren geteld. Op 1 april registreerde het de uitvoeringsorganisatie namelijk nog 992.490 mannelijke runderen.

Krimp geen verrassing

Dat de rundveestapel in Nederland krimpt, is geen verrassing. Het fosfaatreductieplan heeft zijn weerslag op de veestapels bij melkveehouders. Die moeten vee weg doen. Dat leidde vorig jaar al tot slachtrecords, en ook dit jaar komen veel runderen aan de haken in de Nederlandse slachterijen.