Langzamer drinken beter voor jonge kalveren

Langzamer drinken kan verteringsproblemen bij kalveren voorkomen. Dit stelt Alpuro Breeding.

De organisatie constateert dat verteringsproblemen bij jonge kalveren, zoals voedingsdiarree, regelmatig voorkomen. Voedingsdiarree ontstaat als gevolg van het feit dat de melk niet in de lebmaag terechtkomt, maar in de pens. Daar gaat het rotten en gisten. Een belangrijke oorzaak is volgens Alpuro dat de slokdarm-sleufreflex niet goed werkt. Dan komt de melk in de pens, wat ook wel ‘pensdrinken’ wordt genoemd.

Gebruikmaken van speenemmer

De kans is groter op dit verschijnsel als het kalf te snel veel melk binnenkrijgt. Om dit risico te verkleinen, is het advies om gebruik te maken van een speenemmer. Zo wordt het kalf meer gestimuleerd om op een natuurlijke manier melk te drinken.

Te gulzig drinken voorkomen

Met een speenemmer wordt een optimale speekselproductie voor een goede melkstroom bereikt en is individuele voeding mogelijk. De vertering loopt beter door de langzame melkstroom en de kalveren leren relatief eenvoudig om uit een speenemmer te drinken. Daarbij voorkomt een speen dat kalveren te gulzig drinken.