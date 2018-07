Gevolgen hittestress werken lang door

Hittestress werkt lang door bij koeien, ook als het na een periode van hoge temperaturen afkoelt.

Dat meldt Agrifirm in een nieuwsbrief. De gevolgen van te veel warmte werken op diverse manieren door in het functioneren van de koe. Ook de komende weken is nog hittestress te verwachten. In welke mate koeien last hittestress kunnen hebben, is per regio te vinden op de site die Agrifirm daarvoor ingericht heeft.

Uierontsteking

Mark Dielissen, specialist Voeding: “Ook als de temperatuur weer gaat dalen, zijn koeien de warmte niet direct kwijt. De nadelige effecten werken nog lang door. Vaak denken we in oktober, als de temperatuur weer lager is, dat we alle negatieve effecten ook meteen weer kwijt zijn, maar juist in oktober, november en december horen we vaak dat het minder loopt met de vruchtbaarheid en meer uierontsteking voorkomt.”

Artikel gaat verder onder het Facebookbericht.

Lacterende of droge koe

Ook ervaart Agrifirm dat de kalveren die van augustus tot oktober geboren worden, minder sterk zijn en vatbaarder voor problemen. Dit kan een direct gevolg zijn van hittestress van de lacterende of droge koe.

Klauwproblemen

Hittestress leidt tot verminderde voeropname en meer kans op pensverzuring, met een grotere kans op productiedaling, lagere gehalten, uierontsteking en klauwproblemen. Om gevolgen van hittestress te beperken, adviseert Agrifirm om smakelijk voer zonder broei te voeren, eventueel buffers bij te voeren of pensbestendige vetten. Deze geven veel energie zonder dat de koe warmte produceert. Stimuleer ook de wateropname door schone, voldoende en goed bereikbare drinkbakken in stal en wei aan te bieden.